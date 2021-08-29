Число заражений коронавирусом в России выросло на 19 286 случаев за сутки

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в России достигло более 19 тысяч случаев в течение суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент зарегистрирован рост числа регистраций заражённых новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба на данный момент общее число зарегистрированых случает составляет 6 882 827. Самое большое число случаев заражения в Москве — 914, Санкт-Петербурге — 1318, Свердловской области — 523 и в Ростовской области — 485. Из общего числа заболевших выздоровели 6 148 250 человек. За прошедшие сутки от вируса скончались 797 россиян.

Ранее сообщалось, что 28 августа было зафиксировано 19 492 диагностированных больных коронавирусом. На данный момент известно, что 85 регионов России обнаружен рост заболеваемости. Специалистами отмечалось. что порядка у 6,7% зараженных не было симптомов болезни. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией констатировал, что в течении дня 27 августа от осложнений связанных с вирусным поражением умерло 799 человек в 85 регионах России.

На сегодняшний день порядка 37 миллионов россиян прошли полный курс иммунизации, а 44 миллиона граждан получили первую прививку.