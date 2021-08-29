Число заражений коронавирусом в России выросло на 19 286 случаев за сутки

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в России достигло более 19 тысяч случаев в течение суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
На данный момент
Ранее сообщалось, что 28 августа было зафиксировано 19 492 диагностированных больных коронавирусом. На данный момент известно, что 85 регионов России обнаружен рост заболеваемости. Специалистами отмечалось. что порядка у 6,7% зараженных не было симптомов болезни. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией констатировал, что в течении дня 27 августа от осложнений связанных с вирусным поражением умерло 799 человек в 85 регионах России.
На сегодняшний день порядка 37 миллионов россиян прошли полный курс иммунизации, а 44 миллиона граждан получили первую прививку.