Число заболевших коронавирусом за сутки в РФ впервые превысило 22 тысячи

https://static.news.ru/photo/362cf8d0-2652-11eb-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253.

По состоянию на 14 ноября в РФ зарегистрировано 1 903 253 случая заболевания COVID-19 (+22 702 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражённых COVID-19 за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).

Уточняется, что общий темп прироста составил 1,2%. У четверти заболевших болезнь протекает без клинических проявлений.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 1 425 529 жителей РФ (+18 626 за сутки), скончались от инфекции 32 834 человека (+391 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на Украине число новых случаев заражения коронавирусом поставило новый антирекорд. За прошедшие 24 часа в стране выявили 12 524 новых пациента с COVID-19. За сутки на Украине выздоровели 4962 человека, скончался от инфекции 191 пациент. За всё время пандемии в стране выявлено 525 176 случаев заражения коронавирусом, 238 811 жителей Украины уже переболели COVID-19. Жертвами коронавируса с начала года стали 9508 украинцев.