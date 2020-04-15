Число умерших в РФ пациентов с коронавирусом достигло 313

https://static.news.ru/photo/33263d6c-8149-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России число случаев летального исхода у пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией достигло 313. Об этом 18 апреля сообщили представители оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19.

За последние 24 часа в стране скончались 40 человек. В общей сложности в России заболели 36 793 гражданина. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3057.

В течение последних суток из российских больниц выписали 467 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, оперштаб сообщил о 4785 новых пациентах с коронавирусной инфекцией. Они были выявлены в 79 регионах.