Число пострадавших в результате ДТР с участием двух легковых автомобилей увеличлось до 11 человек. При этом один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
По уточнённым данным, после столкновения двух автомобилей, один из них въехал в группу детей на велосипедах.
В результате пострадали 11 человек, из которых семеро — дети, также погиб один взрослый, — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в населённом пункте Красная Пойма Луховицкого района Московской области. Пострадавших госпитализировали.
Причина происшествия устанавливаются.