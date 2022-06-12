Число пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 11, один погиб Число пострадавших в ДТП в Луховицком районе Подмосковья выросло до 11, один человек погиб

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число пострадавших в результате ДТР с участием двух легковых автомобилей увеличлось до 11 человек. При этом один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По уточнённым данным, после столкновения двух автомобилей, один из них въехал в группу детей на велосипедах.

В результате пострадали 11 человек, из которых семеро — дети, также погиб один взрослый, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в населённом пункте Красная Пойма Луховицкого района Московской области. Пострадавших госпитализировали.

Причина происшествия устанавливаются.