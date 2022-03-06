Число пострадавших в ДТП с автозаком в Москве выросло до 12

Число пострадавших в аварии с участием автозака в Москве выросло до 12, девять из них были госпитализированы, сообщает ТАСС. Столкновение автозака и автомобиля марки Infiniti произошло в воскресенье на Хамовническом Валу. На момент аварии в автозаке находилось 29 человек.

Всего пострадали 12 человек в возрасте от 19 до 49 лет, трое из них отказались от госпитализации. Девять человек, включая троих сотрудников полиции, были доставлены в больницы с различными травмами головы и тела, переломами рёбер, пальцев и ушибами, — рассказал собеседник агентства.

Автозак двигался с включёнными спецсигналами, за ним ехала карета коммерческой скорой помощи, также с работающими спецсигналами. Сообщается, что Infiniti столкнулась и со скорой.

Источник агентства сообщил, что водитель автозака имеет трёхлетний стаж и ни разу не привлекался к административной ответственности за период последних полутора лет, водитель скорой привлекался четыре раза с начала 2021 года, а водитель Infiniti — 19. Все штрафы были ранее оплачены, пишет агентство.

6 марта центре Москве правоохранительные органы задержали участников несанкционированной акции против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Протестующие принимали участие в акции на Манежной площади, несмотря на предупреждения властей о её незаконности.