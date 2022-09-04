Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку выросло до шести Baza: число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке выросло до шести

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Количество погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке выросло до шести человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Изначально в туристическую группу входили 12 человек из Москвы, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей.

Ещё один из туристов скончался в палатке не дождавшись помощи спасателей, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Камчатского края сообщали о пяти погибших.

По имеющимся данным, группа путешественников из 12 человек 30 августа отправилась в 10-дневный поход. На 3 сентября у них был запланирован подъем на Ключевскую сопку. Однако во время восхождения на высоте 4158 метров что-то пошло не так, несколько человек упали в прпасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались через несколько часов.

В настоящее время, по данным Baza, двое туристов сумели спуститься в домик на высоте 3300 метров. Еще четверо остаются на высоте 4000 метров в палатках. У одного из них сломана нога.

При этом спасатели пока не могут поднять на такую высоту, поскольку им требуется акклиматизация.

В сентябре прошлого года во время восхождения на Эльбрус погибли пять человек. Часть из них умерла от переохлаждения.