Число нераскрытых дел за дачу взятки в РФ выросло в три раза

https://static.news.ru/photo/6f15a5ea-d939-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

За полгода в России количество нераскрытых уголовных дел, возбуждённых по статьям о взяточничестве, выросло в три раза. Всего с января по июнь нераскрытыми остались 782 преступления, их количество увеличилось в два раза.

Всего за полгода было зарегистрировано 8503 преступления, в которых фигурировали взятки, это количество выросло на 3,6%. Из них предварительно расследовано 6749 правонарушений, — сообщает РБК, ссылаясь на отчёт Генпрокуратуры.

В целом, по данным ведомства, за первое полугодие было зарегистрировано около 1 млн преступлений, что примерно равно прошлогоднему показателю. При этом темпы снижения преступности, зафиксированные ранее, снизились — с 0,4% в мае до 0,1% в июне.

Как писал NEWS.ru, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о снижении преступности в России на 0,1% в первом полугодии 2020 года — в острый период пандемии коронавируса. При этом количество наркопреступлений в Интернете во время пандемии выросло на две трети, а число экстремистских преступлений в Сети — на треть. По словам замглавы Совбеза, в первом полугодии было зарегистрировано 443 экстремистских преступления.