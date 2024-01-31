Чиновница назвала виновных в непопулярности профессии учителя Замглавы Екатеринбурга связала непопулярность работы учителя с негативом в СМИ

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Причина непопулярности профессии учителя кроется в подаче в средствах массовой информации, которые транслируют один негатив, заявила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, СМИ должны продюсировать педагогов и поднимать их престиж, а не наоборот, передает 66.RU.

СМИ должны продюсировать учителей, поднимать их престиж <...>. Чтобы молодежь не уходила, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивным отклик. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, — эксперты, — отметил Сибирцева.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о защите чести и достоинства педагогов. Автором инициативы стал вице-спикер ГД Борис Чернышов, который отметил, что принципы государственной политики и правового регулирования необходимо дополнить некоторыми инструментами. Речь идет о тех, которые помогли бы учителю постоять за себя в случае вмешательства в его частную жизнь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что педагоги несут ответственность перед всем обществом и имеют моральные обязательства. Однако при этом престиж профессии учителя остается на низком уровне.