Чичерина выступила с концертом перед бойцами ВС России в зоне СВО

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Юлия Чичерина

Российская певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны. Зрителями концерта стали военнослужащие, которые находятся на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач.

Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал провел концерт для ивановских десантников в зоне спецоперации. Музыкант исполнил свои лучшие песни и пообщался с военнослужащими. Артист напомнил, что сам когда-то был военным, а «бывших военных не бывает», и потому он выступает перед родной аудиторией.

Многие российские артисты посещали зону СВО, чтобы исполнить перед военными свои композиции. Ими стали SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и другие исполнители. Бывший участник рок-группы «Парк Горького» рассказывал, что выступает в Донбассе с 2014 года.

До этого солистка советской группы «Мираж» Светлана Разина критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью.