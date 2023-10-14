Четыре села остались без света после обстрела ВСУ в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки украинской армии четыре села оказались обесточены. Пострадавших нет.

Днем со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом, — написал он.

В пятницу, 13 октября, Старовойт заявлял, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи. В общей сложности артиллерийские подразделения ВСУ нанесли пять ударов. Пострадавших в результате атаки выявлено не было, но жители населенного пункта временно оставались без света, пока аварийные бригады восстанавливали электроснабжение.

Кроме того, ранее ВСУ пытались второй раз за неделю атаковать топливное хранилище в Брянской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, украинский беспилотник залетел на территорию логистического центра и повредил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. В результате атаки никто не пострадал.