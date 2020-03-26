https://static.news.ru/photo/f1fdc214-6eca-11ea-8dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны России создало четыре специализированные группировки войск, чтобы подготовиться к действиям против распространения коронавируса на территории Западного военного округа (ЗВО), который включает Москву и Санкт-Петербург.

Подразделения начали подготовку к маршам на полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. По информации штаба ЗВО, задействованы около тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники: передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции, тепловые машины специальной обработки техники, полевые лаборатории.

Региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск», — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

Минобороны привлекло к манёврам части РХБЗ, медицинские и инженерные подразделения, военную полицию.

Как писал NEWS.ru, с 25 по 28 марта Вооружённые силы России проведут масштабную проверку. Заявленная цель: «повысить готовность подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией».