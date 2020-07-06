Четыре коллекционных самородка весом почти 5 кг обнаружили в РФ

https://static.news.ru/photo/5fc4f6ca-c02c-11ea-ad17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Мариинского прииска

На территории единственного в РФ месторождения изумрудов — Малышевского месторождения — специалисты нашли четыре коллекционных самородка. Их общий вес — 4,8 кг, а стоимость может достигать $40 тыс. Об этом 7 июля сообщили в компании «Ростех-капитал», которая управляет Мариинским прииском.

В сообщении уточняется, что обнаруженные на ленте конвейера изумруды — это первая массовая находка камней такого качества, сделанная в течение последних 20 лет. Все имеют правильную форму, тёмно-зелёный цвет и хороший сорт. Масса каждого из самородков варьируется от 1 кг до 1,5 кг, а стоимость одного экземпляра — от $7 тыс. до $11 тыс.

В настоящее время изумруды оценивают специалисты Гохрана РФ. После проведения экспертизы будет принято решение о продаже камней.

Гендиректор управляющей прииском компании Кирилл Фёдоров заявил, что за первые шесть месяцев 2020 года на территории Малышевского месторождения были найдены шесть крупных изумрудов. Этот показатель превышает статистические данные за весь 2019 года. Кроме того, результаты за указанные полгода в два раза выше, чем за весь 2018-й.

Таких результатов удалось достичь благодаря изменению технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье, — цитирует Фёдорова ТАСС.

Гендиректор «Ростех-капитал» подчеркнул, что такие изумруды более востребованные и более дорогие в сравнении с мелкими камнями. Новую стратегию на Малышевском месторождении утвердили в прошлом январе. Её цель заключается в том, чтобы к 2025 году увеличить добычу изумрудов и повысить операционную эффективность прииска.

Мариинский прииск был создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трёх в мире. На предприятии добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит и не только. Каждый год на прииске добывается 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов. Каждые 12 месяцев предприятие перерабатывает 94 тонны руды.

Как ранее писал NEWS.ru, на месторождении трубки «Юбилейная» на территории Мирнинского района Якутии добыли крупный алмаз и назвали его в честь Героя Советского Союза Григория Кузнецова. Об этом 27 апреля рассказали представители пресс-службы правительства республики.

Отмечается, что кристалл весом 51,92 карата — прозрачный, с желтоватым оттенком. Имя Героя Советского Союза алмаз получил в преддверии Дня Якутии, который отмечается 27 апреля.