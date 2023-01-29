Четыре человека скончались при аварии двух легковых авто в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли при аварии двух легковых автомобилей на трассе Бизяки — Ижевка в Менделеевском районе Республики Татарстан, сообщили в Telegram-канале регионального отдела прокуратуры. По данным правоохранительных органов, водителя одного из транспортных средств доставили в Менделеевскую центральную районную больницу.

По предварительной информации, водитель иномарки KIA RIO наехал на обочину, после чего машину резко выбросило на встречную полосу, где произошла авария с легковым автомобилем LADA Kalina. На месте работают оперативники. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

От полученных травм водитель и два пассажира KIA RIO, а также пассажир отечественного авто скончались на месте, — сказано в сообщении.

Ранее в столичном дептрансе сообщили, что двигавшаяся по МКАД легковушка проехала все полосы, врезалась в другой автомобиль, после чего сбила ограждение и перевернулась. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

До этого в районе Янино на территории Санкт-Петербурга произошла авария с участием семи автомобилей, среди которых оказалась и полицейская машина. В результате пострадала одна девушка, она получила легкие травмы.