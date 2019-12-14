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Представители КПРФ в Иркутске требуют отставки президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление отделения КПРФ в Иркутске.

Представители КПРФ в Иркутске требуют отставки президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила газета «Ведомости»...