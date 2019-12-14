Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в жилом доме города Фрязино Московской области. Пострадавших госпитализировали. Об этом
Пожар произошел в квартире на пятом этаже на улице Вокзальной, дом 10, кв. 134. В результате четыре человека госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, — сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.
Десять человек удалось спасти пожарным, ещё 20 жителей дома смогли эвакуироваться без помощи сотрудников МЧС.
В данный момент пожар полностью потушен, отмечает ТАСС.
Отмечается, что после происшествия обратились за медицинской помощью пять человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что участковый Санкт-Петербурга спас ребёнка от падения с пятого этажа. Мать ребёнка выкидывала из окна своей квартиры вещи и держала на руках девочку. Также она угрожала сделать из своей дочери «ангела», выкинув из окна.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен