Чешский медик, помогавший ВСУ, тяжело ранен в Донбассе Чешское ТВ: чешский медик, помогавший ВСУ в Донбассе, получил тяжелое ранение

Фото: Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Чешский врач, который добровольно оказывал помощь украинским военным на Донбассе в рамках международного проекта «Феникс», получил тяжелые ранения. Как сообщили на Чешском ТВ, из-за тяжелых травм его не могут транспортировать в Чехию для лечения.

Чешский медик, добровольно помогавший в рамках международного проекта «Феникс» военнослужащим ВСУ, был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела, — говорится в сообщении.

Представитель проекта «Феникс» подтвердил, что ранения медика являются «очень серьезными».

Пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк сообщил телеканалу, что ведомство поддерживает связь с родственниками пострадавшего добровольца. Он добавил, что текущее состояние врача не позволяет транспортировать его в Чехию.

Ранее сообщалось, что пять финских наемников были ранены на Украине. Они получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Трое финнов все еще проходят лечение в больнице, двоих отпустили после обследования. Точное место происшествия, а также текущее местоположение раненых на данный момент не разглашается.