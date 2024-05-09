Черный кот Мага из зоны СВО попал на видео в камуфляжной форме Кот Мага спасает спецназовцев в зоне СВО от нашествия мышей и крыс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бойцы российского спецназа в зоне спецоперации завели кота, который спасает их от нашествия мышей и крыс, пишет Telegram-канал SHOT. Один из добровольцев из Дагестана дал четвероногому кличку Мага.

Мага живет с военнослужащими почти год. Порой он даже заходит в окопы. Кто-то из спецназовцев сшил коту специальную камуфляжную форму. Военные говорят, что, когда питомца в нее одевают, он сразу преображается и начинает вести себя как командир.

Начинает строить тут всех, всех котов. Уже не такой ласковый, — поделился один из спецназовцев.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Девятый рассказал о работе с псом Тайсоном в зоне спецоперации на Украине. По словам кинолога, собака-сапер всегда готова к поиску взрывчатых веществ, даже если не давать ей соответствующей команды.

Позже ведущая Анастасия Кашеварова сообщила, что ее собака по кличке Альфа получила психологическое расстройство после нахождения в зоне боевых действий. Животное начало странно реагировать на команды и порой кидаться на прохожих. Журналист опубликовала кадры тренировки питомца вместе с кинологом, на которой его учили работать с тревожностью.