Черноморский флот РФ проследит за действиями корабля США Mount Whitney

Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, который ранее зашёл в акваторию Чёрного моря для проведения совместных операций с партнёрами по НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передаёт ТАСС.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля «Маунт Уитни» (Mount Whitney) ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Чёрного моря, — сказали в центре.

Ранее о направлении флагманского командного корабля Mount Whitney в Чёрное море сообщил Шестой флот США. Судно должно принять участие в совместных операциях с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.

Также отмечается, что российские военные контролируют и действия эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Он зашёл в Чёрное море 30 октября также для участия в совместных операциях с Североатлантическим альянсом.

Накануне в акватории Чёрного моря в Крыму прошли учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». В ходе мероприятия были отработаны действия по уничтожению надводных кораблей условного противника.