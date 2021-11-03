Черноморский флот РФ проследит за действиями корабля США Mount Whitney
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:48, 04 ноября 2021
Флагманский корабль Шестого флота США Mount WhitneyФото: Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
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Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, который ранее зашёл в акваторию Чёрного моря для проведения совместных операций с партнёрами по НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передаёт ТАСС.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля «Маунт Уитни» (Mount Whitney) ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Чёрного моря, — сказали в центре.
Ранее о направлении флагманского командного корабля Mount Whitney в Чёрное море сообщил Шестой флот США. Судно должно принять участие в совместных операциях с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.
Также отмечается, что российские военные контролируют и действия эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Он зашёл в Чёрное море 30 октября также для участия в совместных операциях с Североатлантическим альянсом.
Накануне в акватории Чёрного моря в Крыму прошли учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». В ходе мероприятия были отработаны действия по уничтожению надводных кораблей условного противника.