Черноморский флот изменится, детей спасут от ВСУ. Что будет дальше на СВО?

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Новый врио главкома ВМФ РФ, массовая эвакуация детей из Белгородской области, войска Франции на Украине — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 19 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Как может поменяться Черноморский флот России

«Бывший командующий Северным флотом Александр Моисеев назначен врио главкома ВМФ России. Сообщается, что в этой должности он был представлен на церемонии в Кронштадте. Ранее Моисеев занимал должность командующего Северным флотом. Судя по всему, он сменил на этом посту адмирала Николая Евменова, хотя формально статус командующего СФ за ним пока сохраняется. Александр Моисеев служил на атомных подводных ракетоносцах проекта 667БДРМ „Дельфин“ Краснознаменного Северного флота (СФ). С 1987 года он служил инженером вычислительной группы. Затем он был назначен командиром радиотехнической боевой части (БЧ-7) подводной лодки К-117 „Брянск“. Моисеев участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, в т. ч. подо льдами Северного полюса. В ходе боевых патрулирований под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия. Также он участвовал в подготовке и выполнении 23 стрельб баллистическими ракетами», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала обратили внимание, что в 2018 году Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом (ЧФ) и хорошо знаком со спецификой службы в этом регионе.

«Не исключено, что именно Черноморский флот, как главная сила ВМФ России в регионе, станет объединением, которому после назначения Моисеева будет уделено повышенное внимание. Вполне вероятно, что среди ключевых задач, на которые врио главкома обратит внимание в первую очередь, будет проверка боеготовности группировки ПВО и выработка механизма защиты кораблей ЧФ от ударов безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ», — добавила «Военная хроника».

Фото: МО Украины Безэкипажный катер ВСУ

Ситуация с Белгородской областью и атаками ВСУ

«Принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы порядка девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны ВСУ», — сообщил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.

«Противник продолжает отыгрываться на слабых. Двое взрослых и ребенок были ранены в результате утреннего обстрела в Белгородском районе, сообщил губернатор. Среди пострадавших 14-летний подросток, у которого частичная ампутация руки, и его мама. Оба в тяжелом состоянии. На фоне непростой обстановки в приграничье власти региона объявили о начале эвакуации девяти тысяч детей и подростков из обстреливаемых районов. Украинские паблики немедленно выдали это за великую перемогу ВСУ. Солдат ребенка не обидит? Не, не слышали. Грайворон снова под обстрелом. Противник бьет по городу из РСЗО. Разрывы недалеко от центра. Противник сейчас оттянулся от Козинки в сторону Александровки. По нему, несмотря на дождливую погоду, активно работают ФАБами авиация, артиллерия и fpv-дроны», — написал военкор Александр Коц.

«Как верно заметил Александр Игоревич Коц, противник при полном отсутствии успеха в районе Козинки, несмотря на крупные силы, которые задействованы в атаках и крупные потери в результате этих атак, воюет с мирным населением. Под огнем врага приграничный город Грайворон», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Фото: t.me/vvgladkov

«Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены. Уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населенном пункте Рыжевка Сумской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — заявили в Минобороны РФ.

Ситуация с войсками Франции на Украине

«Как быстро меняется мнение украинских экспертов по теме участия Франции в защите киевского режима в ходе СВО. Интересно — до выборов на Украине говорили: „Макрон придэ, порядок наведэ“! Все, значит, французы войдут, защитят. Это, мол, одна из сильнейших армий Европы и мира. Но прошли выборы, и эксперты сбавили обороты. Они уже рассказывают о том, что, ну, зайдут французы в качестве советников по эксплуатации какой-то французской техники, в качестве инструкторов, так они и так там есть. Вон их косят в Харькове, как траву на покосе, уничтожают. А тут еще сегодня пришла информация о том, что французы, оказывается, организуют доставку русского газа в Британию на гигантскую сумму и говорят о том, что, ну, мы не можем расторгнуть наше соглашение в одностороннем порядке», — написал Александр Сладков.

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Сладкова, все социальные учреждения в Британии теперь будут отапливаться российским газом.

«Поэтому война идет, да, на фронте жестокая война, мы идем вперед, но ведь битвы идут и дипломатические, и экономические, информационные, идеологические. Это гигантский фронт по устройству нового мирового порядка. Да и Китай, и Иран, Индия и прежде всего Россия имеют право входить в мировую элиту и участвовать в принятии решений, чтобы Запад не занялся опять колониальной политикой по отношению и к Европе, и к Африке той же и не попытался в одно рыло захватить Арктику и использовать ее. Поэтому мир меняется, а Франция, оказывается, не хочет инициировать вхождение НАТО на территорию Украины. Вот так меняется риторика после выборов», — добавил журналист.

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