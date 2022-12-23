«Черная дыра в океане»: эксперт назвал уникальной подлодку «Великие Луки» Военный эксперт Литовкин: подлодка «Великие Луки» уникальна благодаря малошумности и малозаметности

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка»

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru назвал уникальной новую российскую подводную лодку «Великие Луки» из-за ее малошумности и малозаметности. Эта субмарина, будучи глубокой модернизацией проекта 636 «Варшавянка», которую в НАТО называют «Черная дыра в океане», значительно превосходит предшественницу по этим показателям.

Кроме того, на новую лодку устанавливаются высокоточные ракеты «Калибр» большой дальности, способные лететь на расстояние до 2500 километров, что несомненно во много раз повысило ее боевую эффективность, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что кроме всего прочего подлодка имеет стандартные торпедные аппараты многоцелевого назначения.

В тоже время лодка стала намного комфортней для проживания и несения службы личного состава, что не может не радовать. Планируемые же объемы поставок на флот — по шесть штук на каждый, — добавил Литовкин.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО встревожило пребывание в арктических водах российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород». В Альянсе выразили опасения, что она отправлена туда с целью проведения испытаний ядерной ракеты «Посейдон», которая может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой и известна как «Оружие Апокалипсиса».