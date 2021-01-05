В РФ утвердят перечень потенциально опасных объектов

https://static.news.ru/photo/a010f8c8-4f56-11eb-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перечень всех потенциально опасных объектов на территории России, от химических производств и атомных электростанций до торговых центров, поручено сформировать до 1 июля. Ответственность за мониторинг их деятельности несут сейчас разные органы власти, правительство РФ предлагает эту задачу возложить на МЧС.

Обеспечить до 1 июля 2021 года формирование и утверждение перечня действующих на территории РФ потенциально опасных объектов, — говорится в проекте постановления правительства.

В перечень войдут все объекты независимо от организационно-правовой формы собственности, а также те, что ещё строятся. В него включат также здания, вмещающие более пяти тысяч человек, то есть крупные торговые центры.

По существующей терминологии к потенциально опасным в России относят объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества. На территории РФ сейчас действуют более 10 тысяч потенциально опасных объектов, не считая торговых центров. 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области биологической безопасности, права и обязанности граждан и организаций в этой сфере предлагается в законопроекте, подготовленном правительством РФ. Документ создаёт правовую основу для предупреждения и предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей. Он также определяет основные биологические угрозы и комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. В законопроекте прописана организация государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению бесконтрольного применения антибиотиков.