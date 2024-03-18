«Чемоданчик» весом в 2 кг защитит технику от дронов в зоне СВО «Кайсант» разработало станцию подавления FPV-дронов К-1000 для защиты техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научно-производственное объединение «Кайсант» создало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, которая сможет защитить любую бронетехнику и автотранспорт в зоне спецоперации, рассказала РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина. Этот прибор весом в 2 кг способен подавлять дроны противника в двух диапазонах: 800 и 900 мегагерц. Систему планируется улучшить для работы в четырех диапазонах — еще в 2400 и 5800 мегагерц.

Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить, — сказала Баландина.

Она подчеркнула, что завод-производитель уже начал серийное производство К-1000, на систему поступили первые заказы от правительства Москвы. Сейчас идут переговоры о массовых поставках «чемоданчиков» в зону СВО.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в ближайшее время получат FPV-дроны «Упырь» с тепловизорами. Согласно сведениям от производителя, первые партии беспилотников уже отправлены в зону СВО. В то же время ведется работа над добавлением в них машинного зрения. Это позволит БПЛА наводиться на цель самостоятельно.