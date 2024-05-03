Чемезов заявил о кратном росте производства артиллерии и РСЗО в России Чемезов: выпуск самоходной артиллерии в России вырос за год в 10 раз

Фото: Kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Выпуск самоходной артиллерии в 2023 году вырос в России в десять раз, в два раза увеличился объем произведенных реактивных систем залпового огня, заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным глава Ростеха Сергей Чемезов, стенограмма встречи доступна на сайте кабмина. По его словам, в 2023 году произвели и капитально отремонтировали в 3,5 раза больше танков по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году по сравнению с 2022-м объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза, выпуск выстрелов для танков и боевых машин — почти в девять раз, — заявил Чемезов.

По его словам, объем выпуска и капитального ремонта танков вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники — в три раза. Производство снарядов для ствольной артиллерии увеличилось в шесть раз, для РСЗО — в восемь раз. В три раза больше произведено неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сегодня Россия производит грозное вооружение, перед которым трепещут враги. Он подчеркнул, что при этом оружие выпускается не вместо, а вместе со всем необходимым для благополучной жизни граждан.