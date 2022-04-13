Чемезов рассказал, когда будут готовы первые МС-21 с российским двигателем

Глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации заявил о том, что первые шесть серийных самолётов МС-21 с отечественными двигателями будут переданы заказчикам в 2024 году, передаёт РИА Новости.

Первые серийные МС-21 в количестве шести штук уже с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, — рассказал он.

В начале апреля генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил о предстоящей замене комплектующих, так как доля отечественных составляющих в МС-21 пока равна 50%. Он пояснил, что на данный момент программа МС-21 находится в стадии сертификационных испытаний и производства самолётов для первых заказчиков.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт вместимостью от 163 до 211 человек. Ранее был совместным проектом с американскими и европейскими компаниями, однако теперь Россия устанавливает свои двигатели и композитное крыло. МС-21 позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил российский самолёт МС-21, подчеркнув, что он находится вне конкуренции и в ближайшем будущем у российских оппонентов ничего подобного этому лайнеру не появится.