https://static.news.ru/photo/129d7a98-d80b-11e9-8f64-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что закрыть Россию от всего мира технически невозможно. По его мнению, на это потребовалось бы много денег и сил.

Он также отметил, что Ростех имеет технологии для создания оборудования, которое поможет исполнить закон об устойчивом Рунете. Однако пока такой задачи не стоит, сказал Чемезов в интервью РБК .

По словам главы Ростеха, России необходима собственная Сеть для области обороны и безопасности. Это поможет защитить стратегические объекты.

[Чтобы] не могли, допустим, выключить атомную станцию или отключить системы связи. Но, думаю, до такого не дойдёт — это уже война, — считает Чемезов.

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0». Он назвал сообщения о коллегиальных решениях глупостью. При этом подчеркнул, что Владимир Путин советуется с ним лишь в вопросах, которые связаны с деятельностью госкорпорации.