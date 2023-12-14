«Чем завтра баБАХнет?»: военкор уличил в лицемерии главу МОК Военкор Коц уличил в лицемерии МОК и его главу

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах с одной стороны заявляет, что спортсмены не несут ответственности за действия властей своих стран, а с другой интересуется, поддерживают ли они спецоперацию, отметил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, МОК готов забывать собственные требования ради унижений нейтрально-российской делегации в Париже.

Если спортсмены не отвечают за действия правительств их стран, то почему западным спортивным функционерам так важно, поддерживают они СВО или нет? Это же был главный критерий их допуска или недопуска на Прохиндиаду. Или ради будущих унижений нейтрально-российской делегации в гостеприимном Париже про это требование можно забыть? Чем завтра баБАХнет главный олимпийский шулер? Запасаемся поп-корном, — написал Коц.

Таким образом военкор отреагировал на заявление Баха, который отметил, что СВО — «это лишь один из 28 военных конфликтов, продолжающихся в мире». По его словам, спортсмены в этом время должны и дальше участвовать в международных соревнованиях.

Ранее МОК выдал лицензию на участие в Олимпийских играх шести спортсменам из России. Также разрешение получили пять белорусов. Изначально организация заявляла о восьми россиянах.