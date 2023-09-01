Чем занимается мать главы Чечни Аймани Кадырова: как связана с СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров с мамой Аймани Кадыровой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не оставит без внимания введенные США санкции против своей матери. Кем работает и чем известна Аймани Кадырова?

США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц. Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев.

Глава Чечни заявил, что санкции против его матери можно расценить как «намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами».

«Теперь в списках моя дорогая мама. Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки. Первая и вторая чеченская кампания, Грузия, Украина — все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу. И если где-то подобное сошло с рук американским преступникам, то с Россией это не прокатит», — сказал он.

Чем занимается мать Кадырова

Рамзан Кадыров сообщил, что его мать имеет отношение только к благотворительной деятельности. Активной помощью нуждающимся женщина занялась после гибели супруга Ахмата Кадырова от рук террористов в 2004 году. Фонд Аймани Кадыровой — крупнейшая благотворительная организация Чечни на данный момент.

Основная деятельность матери главы Чечни строится на помощи людям, пострадавшим во время военных действий, от стихийный бедствий, оставшихся без крыши над головой. Также производится поддержка и обеспечение необходимыми лекарствами и процедурами тяжело больных и взрослых и забота об образовании подрастающего поколения.

Фонд занимается организацией конкурсов, выявляющих молодые таланты среди населения республики, а также строительством крупных культурных и религиозных сооружений. Силами организации была возведена мечеть «Сердце Чечни».

Фонд Кадырова на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь в зону спецоперации.

«С первых дней начала проведения СВО фонд на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий, а также нашим доблестным бойцам. В общей сложности сюда только продовольствия доставлено 23 тысячи тонн. На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 млн рублей, не говоря уже о других расходах», — рассказал Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Какие награды имеет мать Кадырова

Аймани Кадырова награждена званием «Почетный гражданин Чеченской Республики», орденом Дружбы и орденом Екатерины Великой I степени.

В 2022 году по указу президента России Владимира Путина мать главы Чечни была награждена орденом Почета за активную общественную деятельность. Церемония вручения состоялась в 2023 году.

«Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. Почти 20 лет Аймани Несиевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей», — сказал Путин.

За работу фонда в 2018 году Аймани Кадырова была награждена медалью «Спешите делать добро». Ее утвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, и поступки, совершаемые по воле сердца и порой за гранью возможного.

Кроме званий и регалий Аймани Кадырова удостоена проявления высшего уважения со стороны мусульманского общества. Ее именем названа мечеть в городе Аргуне.

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