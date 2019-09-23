Криминальных авторитетов продолжают прижимать на законодательном уровне со всех сторон. В марте был принят закон, согласно которому создание или руководство преступным сообществом теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. В апреле его подписал президент Владимир Путин. Теперь же «ворам в законе» хотят устроить «весёлую» жизнь и на зоне.

23 сентября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн внёсли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, предусматривающих отдельное содержание в местах лишения свободы лиц, осуждённых за занятие высшего положение в преступной иерархии. Иначе говоря, тех самых «воров в законе». Если этот законопроект будет принят, то таких людей в колониях ждёт та же участь, которая сейчас предписана террористам и маньякам: их будут содержать, например, в камерах штрафных изоляторов и других помещениях, где можно обеспечить им полное одиночество.

По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осуждённые при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорён к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность, — так объяснил свою инициативу Василий Пискарев.

В пояснительной записке к документу депутаты указывают на то, что криминальные авторитеты представляют особую опасность, поскольку могут координировать преступную деятельность через систему устойчивых связей, а кроме того — они оказывают негативное влияние на людей, которые вынуждены отбывать наказание вместе с ними. И это, на самом деле, очень серьёзный аспект вопроса, поскольку, по замыслу, колония — это не просто наказания, но, вроде как, и место исправления. А исправляться, когда рядом с тобой постоянно находится кто-то из отборных бандитов страны со стаей своих «шестёрок» довольно сложно. Тем более, если вспомнить, как красиво под шашлыки, крабов и икру сидел Вячеслав Цеповяз.

Вячеслав Цеповяз Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Ещё более логично такой законопроект выглядит в свете того, что такой же режим содержания предусмотрен для террористов. Если провести параллели, то между террористическими структурами, например, «Исламским государством» (организация запрещена в России) и криминальными группировками есть много сходств. В первую очередь, они стремятся стать альтернативой законной светской власти, и для этого используют не только насилие, но и идеологию. В случае с террористами эта идеология часто основана на радикальных религиозных взглядах и обещании награды после смерти, то идеология криминального мира обещает награду за лояльность при жизни. Собственно, она уже давно выбралась из мест не столь отдалённых прямо в наши дворы, широко распространивший среди молодёжи как «АУЕ идеология» (АУЕ здесь означает «арестантский уклад един». Собственно, АУЕ можно назвать подростковой субкультурой, в которой пропагандируются «воровские понятия», производится сбор денег на «общак», а тем, кто будет следовать заявленным принципам, обещается защита на воле и поддержка на зоне.

Таким образом, криминальный мир с террористическим имеет общие черты и по уровню угрозы для общества как минимум сопоставим. И в этом контексте решение изолировать «воров в законе» от людей, которые оступились, но не потеряли надежды на нормальную жизнь на свободе, выглядит очень разумным и даже, пожалуй, несколько запоздавшим. Сейчас идеологически закон проигрывает криминалу именно в том, что даже в колонии член влиятельной банды будет иметь возможность пользоваться практически всеми благами жизни свободного человека, разве что в перемещениях будет несколько ограничен. И тогда что толку в неотвратимости наказания за преступление, если само по себе наказание оборачивается пусть не самым приятным, но вполне сносным отпуском, да ещё и с почётом и уважением по его завершении.

Каждый, кто мечтает о карьере криминального авторитета, должен знать не только о том, что неизбежно окажется в тюрьме, но и о том, что там ему не понравится.