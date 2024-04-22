Чем опасны крылатые ракеты Taurus: почему немцы боятся их отдавать ВСУ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Taurus KEPD 350

За время проведения СВО украинская сторона постоянно надеется получить некое «чудо-оружие», которое должно изменить ход боевых действий в пользу ВСУ. В последнее время в разряд этого «чудо-оружия» были зачислены немецкие крылатые ракеты Taurus KEPD 350, правда Берлин не спешит передавать Киеву эти ракеты.

Пока не использовались в бою

Хотя разработка ракеты Taurus началась тридцать лет назад силами немецкой компании LFK и шведской SAAB Bofors Dynamics, это оружие считается вполне современным. И пусть ракеты пока не применялись в боевых действиях, многие эксперты считают Taurus одними из лучших крылатых ракет в мире.

На Украине уже успели записать эти ракеты в категорию «чуда-оружия», которое должно помочь ВСУ добиться существенных успехов. Не будем забывать, что «супероружием» ранее уже называли турецкие беспилотники Bayraktar TB2, американские ПТУР Javelin и немецкие танки Leopard-2.

Турецкие «птички» очень быстро оказались приземленными российскими зенитчиками, «убийцы танков» Javelin оказались не настолько эффективными, как их расписывали. Ну а танки Leopard-2 горели и выходили из строя точно так же, как и другие танки в зоне проведения СВО.

Поэтому можно не сомневаться, что если Украина получит крылатые ракеты Taurus, то серьезного влияния на ход боевых действий они не окажут. Как ранее не оказали британские крылатые ракеты Storm Shadow и их французский аналог SCALP. Определенный ущерб они нанести смогли, но кардинально на ход СВО это не повлияло. Не повлияют и Taurus, впрочем, сначала Украина должна их получить, а вот с этим возникли серьезные проблемы.

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press Taurus KEPD 350

Немцы опасаются

Передавать Украине Taurus уже отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер объяснил, почему ВСУ не стоит рассчитывать на немецко-шведские ракеты. Дело в том, что ракета является дальнобойной и способна поражать цели на дальности 500 километров. Это означает, что теоретически ВСУ могут наносить удары по целям в глубине территории России, а немцы выступают категорически против этого. Стоит напомнить, что расстояние от Харькова до Воронежа составляет 280 километров, а до Тулы — 475 км.

Кроме того, использование Taurus в данный момент практически невозможно без немецких специалистов, потому что ракета наводится на цель не только с помощью GPS, но и обладает машинным зрением ориентируясь на местности. То есть требуется серьезная программная поддержка, чтобы Taurus могла лететь на высоте 30 метров с огибанием рельефа местности, которая «загружена» в ее электронные «мозги». Украина не располагает собственными квалифицированными кадрами, поэтому без участия немецких специалистов эксплуатировать Taurus практически невозможно.

Но если немецкие военные появятся на территории Украины и будут наносить удары по России крылатыми ракетами, то это фактически сделает Германию стороной конфликта. А в Берлине этого очень не хотят. Во всяком случае на словах. Кстати, англичане и французы, передавая ВСУ свои крылатые ракеты, также запрещали наносить удары по российской территории.

Надо готовиться уже сейчас

А вот против ударов по Крыму они не возражали. Видимо, такой же точки зрения будут придерживаться и немцы, если вдруг все же решатся передать Taurus Киеву. И если это случится, эти ракеты, что называется, могут натворить немало бед. Особенно та модификация Taurus, которая предназначена для уничтожения сильно защищенных объектов, например командных пунктов или бункеров.

Так что готовится к противодействию этим ракетам надо уже сейчас. За два года проведения СВО наши зенитчики получили огромный боевой опыт, но с таким противником, как Taurus, они еще не сталкивались. Хочется надеется, что и не столкнуться, но надо быть готовым к любым неожиданностям.

Читайте также:

Новый российский танк Т-100: лучше «Арматы» и Т-90?

Гиперзвуковые ракеты: у кого они есть и как от них можно спастись

Новый российский автомат АМБ-17 появился на СВО: в чем его сила

«Конкорд» и Ту-144: почему после них не было «пассажирского сверхзвука»