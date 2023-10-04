Челябинца задержали за намерение подорвать мэрию на Алтае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженца Челябинской области задержали и арестовали по обвинению в планировании подрыва администрации города Рубцовска в Алтайском крае по указанию проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), передает ТАСС.

Задержан гражданин России 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. <...> Он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска, — заявили в УФСБ.

Уточняется, что мужчина в одном из иностранных государств присоединился к террористической организации, затем прибыл в регион по указанию куратора.

Во время обыска по месту его пребывания были обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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