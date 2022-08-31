«Человек негосударственного мышления»: экс-премьер Украины о Горбачеве Экс-премьер Украины Азаров назвал Горбачева «человеком негосударственного мышления»

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Михаил Горбачёв

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев производил впечатление необязательного и абсолютно не ориентирующего в ситуации человека, заявил в беседе с NEWS.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он напомнил о реакции Горбачева на забастовки шахтеров в Донбассе. По мнению экс-премьера Украины, тот эпизод показал, что Горбачев — «человек негосударственного мышления».

В те годы в Донбассе была тяжелейшая ситуация, связанная с забастовочным движением. Меня поразило, он сказал, что шахтеры прекратили добычу угля, это очень позитивно, это показывает активность масс, а то, что там коксовая батарея останавливается и нарушается, его это не трогало, а за этим вся цепочка, связанная с металлургией. Это такой эпизод, который говорил о том, что это человек негосударственного мышления. Потом мы с ним встречались на последнем съезде КПСС, где он вел интриги, чтобы сохранить пост генсека, — вспомнил Азаров.

Экс-премьер Украины признался в отрицательном отношении к Горбачеву. По словам Азарова, все негативные моменты, которые сейчас происходят на территории бывшего СССР, — результат политики Горбачева.

Дело даже не в том, какое у меня отношение, а объективно все, что сейчас происходит негативного на территории бывшего СССР — все результат его политики, как руководителя ССССР. Все шесть лет его руководства привели к тяжелейшим последствиям, многочисленным конфликтам, — отметил Азаров.

Он выразил соболезнования родным и близким Горбачева, для которых его уход является огромной потерей.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.