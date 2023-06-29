Чего хотят россияне на самом деле — заключения мира или продолжения СВО?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Russian field провела опрос об отношении россиян к СВО. И выяснила, что 44% склоняются к проведению мирных переговоров, а 45% голосуют за продолжение СВО. Видимо, до достижения первоначально объявленных целей спецоперации. Сенсация? Не факт.

Не путать пацифизм с желанием стабильного мира

Как часто шутят, никогда люди так не врут, как на рыбалке, на войне и в ходе социологических опросов. Потому и к цифрам, озвученным социологами, отражающими мнение тех, кто согласился ответить, надо подходить со здоровой критичностью.

На самом деле полученные цифры ничему существенно не противоречат. Ведь и наши власти постоянно подчеркивают, что открыты к любым конструктивным мирным переговорам без навязываемых нереалистичных предварительных условий вроде вывода наших сил на границы 1991 года и оплаты контрибуции по взятым с потолка счетам. Несомненно, что если бы в вопросе о мирных переговорах фигурировали подобные условия, то 99% высказались бы против такого диалога. А 1% просто бы не понял самого вопроса.

Но и 45% сторонников продолжения СВО, без сомнения, отдают себе отчет в том, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Вопрос только — на каких условиях. А потому продолжение боевых действий в рамках проведения СВО — это укрепление наших позиций на переговорах явно не с Украиной, а с тем самым коллективным Западом. Переговоры — это всегда торг, для успеха в котором надо обладать набором различных козырей

И если рейтинг поддержки нашего президента в обществе оценивается на основании многих соцопросов выше 80%, то цифры, полученные компанией Russian field, вполне соответствуют таким выкладкам. В целом россияне за дипломатическое разрешение конфликта на Украине, но без жертвования российскими жизненным интересами безопасности.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Географические нюансы

Конечно, взгляды на спецоперацию жителей приграничных российских областей, находящихся под прессом постоянных провокаций — обстрелов и попыток вторжения, и, например, далекого Зауралья во многом расходятся. Это и понятно. Для кого-то боевые действия — печальная обыденность, а для кого-то — просто телевизионная картинка или в лучшем случае рассказ приехавшего из зоны СВО в отпуск соседа. А потому тот же опрос показал, что 62% не ощущают лично для себя опасности по причине проведения спецоперации, а 36% чувствуют известное беспокойство.

Показательно, что наибольший процент испытывающих беспокойство в ЦФО и Москве — 44%. Москвичи — традиционно наиболее политизированная часть нашего общества. В столице наибольшая концентрация интеллектуальной элиты, склонной к различным рефлексиям и критическому анализу ситуации. А что касается настроений в целом в ЦФО, то хотелось бы подробностей и конкретных цифр опросов в приграничных областях, где показатели были явно иными. А так все это несколько напоминает среднюю температуру по больнице.

Опросы разные важны

Конечно, общественное мнение постоянно мониторят. Есть немало так называемой закрытой социологии, которая позволяет с той или иной степенью объективности судить об общественных настроениях на верхних этажах власти. Впереди осенние региональные выборы, которые также во многом отразят общественный настрой. Особенно в столице.

В целом в последнее время немало говорят и пишут о необходимости укрепления обратной связи между властью и обществом, всей сигнальной системы. Социология — один из таких путей.