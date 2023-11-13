Checkmate, ПАК ДА, МиГ-41: какие боевые самолеты создаются в России Мантуров заявил, что опытный образец истребителя Checkmate создадут до 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Checkmate

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Checkmate возможно до конца 2025 года. Какие еще самолеты создают в России?

Что известно об истребителе Checkmate

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

«Я рассчитываю, что это (создание первого образца Checkmate. — NEWS.ru) произойдет до конца 2025 года. <...> Да, интересанты есть. <...> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков», — сказал Мантуров.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, истребитель Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского F-35 Lightning II. Стоимость российских самолетов составит примерно $35 млн.

В чем заключается главная особенность Checkmate

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru заявил, что Checkmate отличается своей малозаметностью и дешевизной в производстве.

«Также стоит отметить, что самолет однодвигательный, то есть он достаточно дешевый в производстве. Это будет некий аналог истребителя Су-35, однако пока сложно сказать, какие характеристики он сможет выдавать в реальности и насколько он заинтересует наши воздушно-космические силы», — пояснил эксперт.

По мнению Клинцевича, Checkmate является легким истребителем, поэтому его отличительными чертами станут хорошая скорость и маневренность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель Checkmate

Какие еще самолеты создаются в России

Компания «Туполев» занимается разработкой перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения.

Первая открытая информация и фотографии одной из версий самолета появились в СМИ в марте 2017 года. На тот момент уже был построен первый полноразмерный макет. В апреле 2021 года стало известно, что Минобороны РФ приняло окончательное решение о том, как будет выглядеть стелс-бомбардировщик ПАК ДА.

«По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств утвержден окончательный технический облик ПАК ДА​​​. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования», — сообщал источник РИА Новости.

Предполагается, что новый бомбардировщик придет на замену устаревающим стратегическим ракетоносцам Ту-95 и Ту-160 к концу 2027 года.

В январе 2021 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что начались работы по созданию нового поколения истребителей-перехватчиков под условным названием МиГ-41.

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением МиГ-41 находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что МиГ-41 разрабатывается на замену перехватчику МиГ-31 и сможет выполнять задачи в космосе. Истребитель должен стать абсолютно новым самолетом, применимым в арктических условиях и в беспилотном режиме.

В августе 2021 года источник РИА Новости сообщил, что корпорация «МиГ» разрабатывает палубный истребитель пятого поколения.

«Истребитель сможет летать на сверхзвуковых скоростях без форсажа, одинаково эффективно уничтожать воздушные и наземные цели, а развитый искусственный интеллект будет подсказывать летчику оптимальные решения», — говорится в публикации агентства.

Также отмечается, что конструкторы работают над вариантом с вертикальными взлетом и посадкой, а сама машина будет не крупнее МиГ-35 и сможет работать в паре с беспилотниками.

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