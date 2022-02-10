Чечня попросила переименовать четыре суда в Грозном

Парламент Чеченской республики внёс в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается изменить названия четырёх судов в Грозном, вслед за переименованием районов, где они находятся. Чеченские депутаты объяснили данную инициативу тем, что названия судов и районов, где они находятся теперь отличаются, из-за чего возникает путаница, сообщает «Интерфакс».

Ленинский районный суд просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Заводской в — Шейх-Мансуровский, Старопромысловский — в Висаитовский.

Данная процедура может создать в российском праве, ввиду того, что механизма переименования судов в законодательстве РФ не существует. Упразднение старых судов и замена их на новые — сложнейшая процедура, в результате которой президенту страны придётся переназначить всех судей Грозного.

Чеченские парламентарии выступили с предложением воспользоваться прецедентом, когда в 2018 году федеральным законом были изменены названия окружных военных судов.

Таким образом, не исключается возможность переименования районных судов города Грозного без ущерба для непрерывной деятельности указанных судов, — говорится в записке.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента РФ, которую в настоящее время занимает Владимир Путин. По мнению Жириновского, следует восстановить институт самодержавия, а главу государства необходимо называть царём или императором.