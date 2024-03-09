Цена замка Пугачевой, «дура» от Уткина, ухажер Краймбрери: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Агентство «Москва»

Замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь предлагают продать, а вырученные средства передать на нужды государства или на помощь участникам СВО, спортивный комментатор Василий Уткин назвал лыжницу Елену Вяльбе «дурой» после ЧП на соревнованиях, певицу Мари Краймбрери заметили в компании с известным блогером и экс-бойфрендом Ольги Бузовой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто, зачем и за сколько хочет продать замок Аллы Пугачевой?

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не могут продать свой замок в деревне Грязь из-за его месторасположения и стоимости обслуживания объекта, заявил NEWS.ru президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Он усомнился в том, что особняк можно продать за 500 млн рублей.

«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет. Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров, и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей», — сказал Самойлов.

Известно, что в настоящее время замок в Грязи пустует. Пугачева посещала его во время последнего визита в Россию. Тогда, по данным СМИ, она пыталась организовать продажу дома, однако покупателей найти не удалось.

В январе 2024 года с предложением конфисковать дворец стоимостью около миллиарда рублей выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Согласно выписке из Росреестра, единственным владельцем замка в деревне Грязь числится Галкин. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил 19 февраля, что новый закон о конфискации имущества у иноагентов позволяет изъять собственность у Галкина. Такую меру парламентарий считает вполне оправданной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что деньги с продажи особняка можно направить на помощь участникам СВО. По его словам, у некоторых бойцов после возвращения с фронта остаются нерешенными проблемы с кредитами и жильем.

По его мнению, если этот объект не удастся реализовать, то его можно оставить в собственности государства и использовать для социальных целей. Глава ФПБК считает, что в нем можно открыть детский сад, детдом или санаторий, так как территория у замка достаточно большая.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию.

Против идеи депутата высказался актер и шоумен Никита Джигурда. Он сказал, что не поддерживает «охоту на ведьм». Также звезда фильма «Любить по-русски» отметил, что Пугачевой не место среди людей, которые уже попали в список иноагентов, среди которых Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Российский актер Станислав Садальский в своем Live Journal заявил, что Пугачева внесла огромный вклад в культуру России. Таким образом звезда кино прокомментировал предложение депутата Государственной думы Алексея Журавлева признать артистку иностранным агентом.

«Творчество певицы Пугачевой — огромный вклад в культуру нашей страны! Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны, кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву?» — написал Садальский.

Адвокат Сергей Жорин пояснил, что российские власти не могут запретить упоминать народную артистку в качестве автора и исполнителя собственных песен. Он отметил, что законодательство позволяет лишить Примадонну отчислений, так как данный тип авторских прав считается имущественным.

«Авторские права бывают имущественные и неимущественные. Неимущественные: право на имя, право указываться как автор произведения. Неимущественных прав невозможно лишить. А есть имущественные, исключительные авторские права. Имущественная часть, как и любое имущество — автомобиль, квартира, деньги, при определенных обстоятельствах может уходить от одного собственника к другому. Имущественные права могут отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться», — сказал Жорин.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Кристина Орбакайте

Тем временем дочери Пугачевой певице Кристине Орбакайте не дали выступить в Кремлевском дворце на концерте по случаю Международного женского дня. Изначально дочь Примадонны значилась в списке артистов, которые должны были выступить на сцене, но потом от ее услуг было решено отказаться. Орбакайте должна была в этот вечер исполнять свой давний хит «Просто любить тебя».

За что Василий Уткин назвал Елену Вяльбе «дурой»?

Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за слова после массового завала на зимней Спартакиаде в Сочи. Вяльбе заявила, что завал на Спартакиаде случился из-за низкого уровня лыжниц. Спартакиада учащихся проходит в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого некоторые спортсменки получили травмы. В своем Telegram-канале Уткин назвал Вяльбе «дурой».

«Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — написал он.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эсто-Садок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате гонку не смогли завершить 14 участниц забега. Многие из них получили повреждения, некоторые — серьезные травмы. Одна лыжница остается в больнице. У нее травма головы. Комментатор Дмитрий Губерниев назвал произошедшее преступлением.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что изначально не было никаких причин для переноса гонки. Она объяснила, что соревнования переносят в случае, если появляется какая-либо опасность, но ее не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Вяльбе

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лыжница Арина Максимова, которая получила переломы во время массового завала на Спартакиаде, заявила, что ей было страшно. После происшествия девушка провела в больнице около 5 часов.

«На том спуске можно разогнаться до 80 км/ч? Да, там ужас. Очень страшно. Мне нанесли шину и вкололи „обезбол“. Потом уже повезли в больницу. Сделали все быстро: КТ, операцию. Была в больнице часов пять», — сказала Максимова.

По словам спортсменки Надежды Игнатенко, на склоне еще 6 марта «была очень сильная каша», и все падали. На следующий день спуск проверили и привели в порядок, после чего страх пропал, отметила девушка.

Однако на масс-старте была плохая видимость. Кто-то из девушек затормозил, но не получилось из-за большой скорости. Все стали врезаться друг в друга — «начался ужас», рассказывает Игнатенко.

«У меня, слава богу, все хорошо. После финиша в медпункте врачи осмотрели, небольшое растяжение, обработали заморозкой, потом тренеры дали мазь. Все отлично сейчас», — сообщила лыжница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мари Краймбрери

С кем провела 8 Марта Мари Краймбрери

Блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске, передает Telegram-канал Super. Пара вышла к фанатам, держась за руки.

Манукян попробовал скрыть лицо под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно. По информации канала, после выступления он вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан.

Ранее поклонники 30-летнего блогера в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предположили, что он встречается с 31-летней певицей. По мнению зрителей, в последние недели пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви, отметили комментаторы.

Кроме этого, Дава во время общения с журналистами на премии «Золотой орел» заявил, что любовь может длиться бесконечно. Как подчеркнул артист, сейчас он чувствует себя счастливым и не хочет затрагивать тему личной жизни. По мнению Манукяна, любовь — это много всего: когда ты видишь счастливые глаза своего человека, когда ты его обнимаешь и не хочешь отпускать, готов проводить все свое время вместе с ним, поддерживать его, целовать, обнимать.

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