Часть поселка в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ Старовойт: из-за обстрела ВСУ обесточена часть поселка в Курской области

Фото: Мо Украины

Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, в результате часть домов осталась без электричества, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он также подчеркнул, что ВСУ весь день наносят удары по поселку Теткино, никто не пострадал.

Всего насчитали пять прилетов. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, — написал он.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого Старовойт рассказал об обстреле села Гуево в Суджанском районе Курской области. В результате атак никто не пострадал, однако известно о повреждении трех домовладений и разрушении нескольких дворовых построек. Кроме того, в селе перебита линия электропередачи.

Также глава области ранее сообщал о падении обломков сбитой украинской ракеты С-200 в центре Курска и других районах города. Он напомнил, что при обнаружении частей снарядов необходимо уведомлять об этом экстренные службы и не приближаться к ним.