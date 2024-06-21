Часов Яр, Работино, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 21 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Нетайлово, Сокола, Старомайорского, Уманского, Работино и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 21 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Без особых изменений. Донецкий фронт. Продолжаются бои на подступах к Константиновке и Максимильяновке. В районе Карловки ВС РФ занимают наиболее выгодные позиции для дальнейшего развития наступления. Бои идут по обе стороны водохранилища. В Яснобродовке продолжаются бои на окраине населенного пункта, без особых продвижений. В Соколе ВСУ оказывают ожесточенные сопротивления, мешая продвижению ВС РФ, идут тяжелые бои за населенный пункт. В районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения. Часовоярское направление. Без особых изменений. Продолжается борьба за восточную окраину Часова Яра. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения предпринимают попытки выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут потери, но позиции оставлять пока не собираются», — сообщает проект.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске и населенном пункте Глубокое.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Два майора»

«На Харьковском направлении ведутся ожесточенные бои в н.п. Волчанск. Подразделения ВС России продвинулись в юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. Попытки ВСУ перебросить подкрепление пресечены плотным огнем артиллерии и ТОС. В восточной части города ВСУ возобновили наступательные действия. На Липцевском направлении ночью противник небольшими группами четыре раза атаковал наши позиции в районе н.п. Глубокое. Противник активизировался на всех направлениях и возобновил поиски слабых мест в обороне группы войск „Север“, разворачивает дополнительные средства РЭБ и разведки. Работают наши артиллерия, ТОС и авиация. Впервые применена ФАБ-3000 с УМПК. Продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часова Яра Канал в многоэтажной застройке. На Авдеевском направлении продолжаются бои у Архангельского и Новоалександровки, а также на линии Сокол — Новопокровское. ВС России наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилилище. На Времевском направлении ВС России отражали атаки ВСУ на Старомайорское с севера, вели встречные бои в Урожайном. На Запорожском фронте без значимых изменений. Идут бои севернее Работино, наши войска наносят удары по позициям ВСУ в районе Малых Щербаков. Враг атаковал БПЛА подстанцию города Энергодара», — пишут авторы.

По информации канала «Два майора», на Херсонском направлении идут встречные бои в островной зоне Днепра. Также фиксируются боестолкновения севернее населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагеря, пишет источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении подразделения ВС РФ отразили серию контратак противника в районе Глубокого, куда он пытается пробиться со стороны садоводческого товарищества „Лира-1“ на северной окраине Липцев. Несколько нападений пресечено и в Волчанске. На Артемовском направлении украинские формирования пытаются удержать позиции на восточном берегу высохшего канала „Северский Донец — Донбасс“, ожесточенно сопротивляясь на западной окраине микрорайона Канал в Часовом Яре. На Александро-Калиновском направлении российские войска ведут наступление как в Дружбе, так и, по некоторым данным, в сторону Розовки (Александрополь) для последующего усиления давления на Новгородское (Нью-Йорк)», — сообщает «Рыбарь».

Отмечается, что на Донецком направлении ВС РФ при поддержке бронетехники продвинулись к окраинам коттеджного поселка на северном берегу Карловского водохранилища, одновременно продолжались ожесточенные бои в Красногоровке.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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