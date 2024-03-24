Часов Яр, Работино, Бахмут. Новости фронтов СВО после теракта в «Крокусе»

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продолжает выполнять боевые задачи СВО, несмотря на чудовищный теракт в подмосковном зале «Крокус Сити Холл», пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Работино, Крынок, Часова Яра, Харькова, Донецка, Луганска, Авдеевки, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости приходили с разных направлений спецоперации 24 марта 2024 года?

Сводка от «Рыбаря»

«Украинские формирования продолжают обстрелы Белгорода и окрестностей, сохраняя присутствие в приграничных районах Сумской области. При этом попыток прорыва границы пока не отмечалось. На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои в Красногоровке, а на Авдеевском — на рубеже Бердычи — Тоненькое. Несмотря на контратаки противника, ВС РФ смогли добиться продвижения на некоторых участках. Вечером украинские формирования вновь нанесли массированный удар по Белгороду, несколько целей были перехвачены ПВО. Еще более масштабный удар последовал по Крыму. Уже известно о пострадавшем ребенке и множественных перехватах ПВО», — сообщает источник.

Авторы канала отметили, что ВС РФ смогли существенно продвинуться на Бахмутском направлении, выбив ВСУ из Ивановского и заняв несколько опорных пунктов.

Фото: МО РФ

«Первая информация о наступлении начала появляться еще позавчера, а вчера Минобороны РФ заявило о полном контроле над Ивановским, однако, по-видимому, зачистка населенного пункта еще идет. К северу ВС РФ продвинулись вдоль трассы О0506, выбив противника из нескольких лесополос, и как минимум подошли к окраинам леса, выходящего к микрорайону Канал, также известному как населенный пункт Новое. Кроме того, на северной окраине Ивановского противник был выбит из части укрепрайона на горе Баба на восточной окраине заказника „Ступки-Голубовские-2“, однако углубляться в эти посадки ВС РФ не стали. На западных окраинах Ивановского продолжаются бои. Эта часть населенного пункта прилегает практически вплотную к урочищу Ступки, в котором на возвышении расположены хорошо укрепленные позиции противника, открывающие вид как раз на западные окраины населенного пункта», — пишет «Рыбарь».

Источник подчеркнул, что южнее, по некоторым данным, также есть продвижение ВС РФ, где заняты несколько лесополос по направлению к юго-восточным окраинам урочища Ступки.

«Помимо этого, по некоторым данным, есть и продвижение в районе Клещеевки, где ВС РФ смогли выбить противника с нескольких позиций в районе Алебастрового Ставка», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Юрия Котенка

«Кратко по Донецкому направлению: есть небольшое продвижение в н. п. Новомихайловка, противник не составляет намерений контратаковать. Мы вновь вошли в н. п. Георгиевка со стороны Марьинки и уже закрепились на окраине, противник подтягивает резервы. Бои на окраинах н. п. Красноногоровка, мы уже туда входили, вели бои на ул. Первомайскрй, но противник смог отстоять свои позиции. Движ со стороны н. п. Тоненькое на запад. Прошли через поле от посадки до посадки. На открытой местности противнику сложно удерживать позиции, здесь можно предугадать, что будет откатываться до ближайшего населенного пункта, пока мы его будем засыпать пехотой. В н. п. Бердычи содомиты ожесточенно обороняются. С нашей стороны — волны атак. Хочу напомнить о снарядном дефиците конца 2022-го. Сейчас такого голода нет, но проблема вновь дает о себе знать. На ряде участков нехватках боеприпасов стала очевидной уже к концу освобождения Авдеевки. Есть мнение, что притормозили сейчас в том числе и по снарядной причине, наряду с остальными», — добавил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Сводка от WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои с применением артиллерии в Работино и северо-западнее Вербового. На Донецком фронте тоже без существенных изменений. Идут активные бои на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи. Тут ВС РФ стремятся развить наступление к Семеновке и выбить ВСУ из Бердычей. Встречные бои в районе Победы и Первомайского. Бахмутское направление. Российские войска стремятся пробиться к Часову Яру севернее Ивановского (Красного). По самому городу активно работают авиация и артиллерия ВС РФ. На Харьковском направлении ВСУ вновь наносили удары по Белгороду и населенным пунктам области», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по ВСУ на Украине 24 марта

Сегодня утром взрывы раздались во Львове и области, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, местные издания пишут, что ракеты летели на Киев, а также в направлении Ровненской и Тернопольской областей. Часть ракет направлена в сторону Житомирской области.

По данным мэра Львова Андрея Садового, в область летело около 20 ракет и семь БПЛА. Их целями были объекты критической инфраструктуры.

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