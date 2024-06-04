Часов Яр, Крынки, Запорожье: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 4 июня

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Липцев, Нестерянки, Работино, Старомайорского и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 4 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без особых изменений. Позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. Продолжается зачистка западных окраин Парасковиевки. В Красногоровке продолжаются городские бои, есть продвижения российских войск. В районе Карловки ВС РФ ведут наступательные действия на подступах к населенному пункту. Продолжаются бои в районе населенного пункта Сокол и Новоалександровки. Часовоярское направление. Российские войска продолжают штурм восточных окраин Часова Яра. Активно работают средства дальнего поражения и авиация ВС РФ», — рассказали авторы проекта.

По информации источников WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска и Липцев, где ВСУ пытаются контратаковать.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«На Харьковском направлении противник третьи сутки пытается отбить позиции в Волчанске и на направлении на н. п. Липцы. Наши войска наносят удары авиацией и артиллерией, разрушают возводимые врагом переправы. На Северском участке фронта украинские каналы заявляют о стягивании резервов ВСУ для удара в направлении Белогоровки. Западнее Авдеевки активными районами продвижения ВС России остаются Уманское и Нетайлово, идут бои на подступах к н. п. Сокол. На Южно-Донецком направлении ВС России ведут сражение за Красногоровку, южнее несколько недель продолжаются бои за Парасковиевку с задачей выйти на Константиновку», — говорится в публикации.

Авторы канала «Два майора» отметили, что на Запорожском фронте ВСУ удерживают позиции севернее Работино, а ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Нестерянка.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«На Херсонском направлении силами подразделений ВДВ и морской пехоты продолжается зачистка островов в пойме р. Днепр, на которых присутствуют малые группы противника. При этом ВСУ пытаются создать новые точки напряженности на нашем берегу после отвода сил из Крынок: вчера сообщили о пресеченной попытке украинских морпехов высадиться в районе н. п. Днепряны», — сообщили журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут тяжелые бои в Волчанске и к северу от Липцев: противник не прекращает контратаковать, однако успеха не достиг. Под Волчанском ВС РФ уничтожили очередную наведенную переправу ВСУ. На Авдеевском направлении наблюдается существенное продвижение ВС РФ на нескольких участках от Очеретино до Уманского, идут бои на восточной окраине Сокола. На Донецком направлении российские войска продвинулись в направлении Карловки со стороны Нетайлово и ведут тяжелые бои в Красногоровке. В последней противник удерживает северные окраины», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что на Времьевском направлении под контроль ВС РФ перешла еще часть Старомайорского и посадки к востоку от Урожайного, где сейчас идут бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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