Чартерные рейсы впервые запустят из Москвы в Грозный Ростуризм сообщил о запуске чартерных рейсов из Москвы в Грозный

Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Первый чартерный рейс из Москвы в Грозный будет осуществлён 10 июня. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, рейс загружен на сто процентов. Главу ведомства цитирует ТАСС.

Ещё одно из ключевых направлений по формированию доступного туристического предложения — наша чартерная программа. В этом году мы впервые запустили чартеры в Чечню. Они пользуются популярностью, первый рейс загружен на 100%. Планируется, что чартеры в Чечню будут летать с 10 июня, — рассказала Догузова.

Запускает чартерную программу в Чечню компания Fun&Sun. Рейсы будут проводиться еженедельно по вторникам и пятницам, начиная с 28 мая, на самолётах авиакомпании «Уральские авиалинии».

По данным АТОР, компания Fun&Sun предложила туристам пакетные туры в республики Кавказа — Чечню, Дагестан, Северную Осетию. Все программы стартуют в Грозном. Тур будет стоить от 24,3 тысячи на человека.

Ранее глава комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии Сусанна Старцева заявила, что организация ежедневного чартерного поезда в Крым представляется нерентабельной. По её словам, организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым.