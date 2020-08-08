Чамалалы оказались самым малочисленным народом России

https://static.news.ru/photo/53d1c9f6-d9e0-11ea-bc75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Самым малочисленным среди всех почти пятидесяти малочисленных народов России названы чамалалы, в 2010 году их насчитывалось всего 24 человека, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году.

В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы. — ред.), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тысячи 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали — более 4 тысяч человек, — цитирует РИА Новости сообщение медиаофиса переписи.

Кроме того, всего 33 представителя народности водь проживали в 2010 году в Ленинградской области, там же были зарегистрированы 1380 вепсов и 169 ижорцев. В Хабаровском крае проживали 91,7% всех нанайцев (11 009 человек), 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 орочи, 2621 ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, в России проживают более 190 народов. Малочисленные народы составляют 5% населения планеты. В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в России, по состоянию на 2010 год, 47, из них 40 — народы Севера, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Как писал NEWS.ru ранее, кабмин РФ перенёс Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовали 30 июня на официальном портале правовой информации. С труднодоступными регионами РФ переписчики будут работать с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.