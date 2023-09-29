Цены растут, а нам все-равно. Неужели мы стали больше зарабатывать?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главы Министерства финансов России Антон Силуанов на вопрос об инфляции ответил словами: «Если не покупать, то цены нормальные». Но прав ли он? И почему вопросы про инфляцию перестали волновать россиян?

С начала спецоперации на Россию было наложено огромное количество санкций, которые на данный момент не влияют на экономику благотворно. Долгосрочный эффект может даже пойти на пользу, но для этого должно пройти не менее 5 лет. А пока же нам остается вкушать только горькие плоды этих санкций и надеяться на лучшее.

Почему инфляция растет

Дорожает практически все. По данным Росстата, стоимость потребительской корзины с начала сентября увеличилась на 0,6%. С первого взгляда это может показаться статистической погрешностью, но мы говорим о промежутке времени менее чем один месяц. К тому же стоит учитывать, что большинство компаний используют продукты, закупленные еще по старому курсу. А значит, что к февралю цены еще раз подскочат вверх.

На инфляцию влияют не только санкции, но и перенаправление мощностей в обрабатывающее производство. А раз производство перенаправили, то значит откуда-то эти мощности забрали. Отсюда и растут ноги у еще одной причины инфляции и роста цен на бытовые

товары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда это закончится

К сожалению, падение инфляции в самые ближайшие сроки не предвидится, но и закрывать на это глаза пока что не планируют. Для регуляции цен у нас есть Центробанк. Его глава, Эльвира Набиуллина, в начале спецоперации, буквально спасла курс рубля своими решениями, так что по моему мнению, за компетентность самого ЦБ российским гражданам волноваться нечего.

С другой стороны возможно, что ЦБ не обладает достаточной автономностью для основательного решения этой проблемы. Как мы знаем, основной инструмент борьбы с инфляцией у центральных банков — это повышение ключевой ставки.

Но кроме основного инструмента есть еще огромное количество дополнительных. Например, стимулирование некоторых отраслей, оптимизация налогов для основных производителей, индексация. Но так как экономика это процесс крайне длительный, то мгновенного эффекта мы получить не сможем.

Однако в нашем случае, имеет место и возможная малая заинтересованность в этом вопросе высокопоставленных лиц. да и нас с вами тоже. Сейчас в стране и так тяжелая внешнеполитическая ситуация, так что инфляция может казаться не самой страшной проблемой.

Как на это может повлиять обычный россиянин

Раньше при любом росте цен, мы могли услышать об этом на улицах и в новостях. А сейчас есть ощущение, что всем это надоело. Только стандартный бубнеж у прилавка о том, что снова подросли цены и когда же, наконец, снова наступят времена, когда бензин за литр стоил 30 рублей.

Увы, но люди привыкли к росту цен, а фраза «что-то подорожало» превратилась в «снова что-то подорожало». И это ужасно. Потому что это проблема, к которой надо привлекать внимание.

Привлекать внимание можно по-разному: от обращений в администрации местных и региональных политиков до распространения информации в соцсетях (тем более, что многие политики так ведут активную деятельность). И если мы будем активными и скажем власть имущим, что мы не хотим инфляцию, то быть может к нам прислушаются. Ведь мы хотим не только нормальные цены, но еще и покупать.

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