Центробанк выпустит памятную монету, посвящённую врачам

https://static.news.ru/photo/f33c4dd4-ab16-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принял решение о выпуске 5 млн памятных монет из медно-никелевого сплава номиналом в 25 рублей. Их выпустят в этом году, посвятив врачам, борющимся с коронавирусом.

Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников, — цитирует пресс-служба первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

Эскиз памятной монеты ещё не готов, его обещали представить позднее.

Как писал NEWS.ru, памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1945–1945 гг.» ранее выпустил Банк России. В обращение входят серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая монета номиналом 50 рублей и монеты из недрагоценных материалов номиналом 10 рублей. На трёхрублёвой монете размещены стилизованное изображение «Бессмертного полка» и надпись «75-летие Победы». Тираж монет составляет три тысячи штук. На монетах номиналом 25 рублей изображён парадный строй подразделений ВС РФ, а также надпись «75-летие Победы». 50-рублёвая монета несёт изображение «Бессмертного полка» и звезды с Вечным огнём и лавровой ветвью. Тираж составляет 1,5 тысячи и 1 тысячу штук соответственно.