Центральная избирательная комиссия отменила заседание Научно-экспертного совета. В ходе дискуссии предполагалось обсудить ситуацию с выборами в Московскую городскую думу.
Как отметили в ЦИК, причиной отказа от круглого стола стало отсутствие кворума. Большинство экспертов и политологов, которые критиковали избирательные комиссии по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, «по различным причинам» не откликнулись на предложение провести открытую дискуссию.
В ходе неё также предполагалось обсудить совместные предложения по совершенствованию избирательного законодательства и выработать эффективные механизмы его реализации,
Там подчеркнули, что с учётом сложившихся обстоятельств в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета.
Ранее, как писал News.ru, его заседания неоднократно откладывались, несмотря на призывы главы структуры Эллы Памфиловой ко всем заинтересованным участникам принять участие в диалоге.