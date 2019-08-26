https://static.news.ru/photo/9008fb2c-c8a4-11e9-a692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центральная избирательная комиссия отменила заседание Научно-экспертного совета. В ходе дискуссии предполагалось обсудить ситуацию с выборами в Московскую городскую думу.

Как отметили в ЦИК, причиной отказа от круглого стола стало отсутствие кворума. Большинство экспертов и политологов, которые критиковали избирательные комиссии по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, «по различным причинам» не откликнулись на предложение провести открытую дискуссию.

В ходе неё также предполагалось обсудить совместные предложения по совершенствованию избирательного законодательства и выработать эффективные механизмы его реализации, уточнили в Центризбиркоме .

Там подчеркнули, что с учётом сложившихся обстоятельств в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета.

Ранее, как писал News.ru, его заседания неоднократно откладывались, несмотря на призывы главы структуры Эллы Памфиловой ко всем заинтересованным участникам принять участие в диалоге.