«Ценный актив»: в США назвали самолет, который расширит возможности России MWM: самолет Ан-124 расширит возможности военно-транспортной авиации России

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия приступила к восстановлению тяжелых транспортных самолетов Ан-124, что позволит расширить возможности военно-транспортной авиации страны, сообщает Military Watch Magazine. В издании подчеркнули, что данный тип воздушного судна является очень ценным активом.

Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны, — говорится в материале.

Самолеты Ан-124 необходимы для удовлетворения потребности в перевозке военных грузов, которая увеличивается в последнее время. Также эти воздушные суда могут использоваться в качестве дополнения к более легкому и широко применяемому Ил-76, подчеркнули в MWM.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс одобрить отправку истребителей F-15 в Израиль. Поставки оружия оцениваются в $18 млрд. Так, неформальное уведомление от Госдепа направили двум комитетам конгресса, ведомство потребовало рассмотреть план по передаче вооружений.

Кроме того, авиационный эксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечал, что основной проблемой при создании в США сверхзвукового пассажирского самолета XB-1, который придет на смену британо-французскому «Конкорду», станет уровень шума.