«Ценность мизерная»: военкор о возможных территориальных уступках Киева Военкор Котенок: Украина всегда сможет отказаться от мирного соглашения с РФ

Фото: МО Украины

Потенциальные договоренности между Россией и Украиной, при которых последняя откажется от претензий на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, имеют мизерную ценность, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он прокомментировал материал La Repubblica, согласно которому в НАТО обсуждают такой сценарий завершения конфликта. По мнению Котенка, даже если Украина уступит России освобожденные ею территории, ничто не помешает Киеву денонсировать договор после очередного Майдана.

Так что ценность таких предложений, даже если они будут обсуждаться официально, мизерная. В данном случае цель материала — самый обыкновенный зондаж «на перспективу», например на случай приближения ВС РФ к Киеву. И относиться к подобным «эксклюзивам» нужно так же, как к многовекторной политической игре Запада, в рамках которой Россия все равно обязана быть уничтожена, — заявил военкор.

Ранее Котенок высказался о решении НАТО создать совместную миссию Альянса на Украине. По его мнению, это говорит о том, что Запад рассчитывает организовать новые провокации и эскалировать ситуацию. При этом к обучению украинских военных оно не имеет никакого отношения.