Перелеты по России стали рекордно дорогими Росстат: цена перелета по РФ в мае почти достигла рекордных семи тысяч рублей за 1000 км

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России в салоне эконом-класса достигла рекордных 6972,36 рублей за 1000 км пути, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что стоимость билетов в мае 2023 года повысилась на 28% по сравнению с маем 2022 года.

По информации Росстата, всего с начала 2023-го за первые пять месяцев цена перелета увеличилась на 32%. Как уточняет РБК, нынешняя стоимость билетов на перелеты внутри России в салоне эконом-класса является рекордной за последние 23 года. Последний подобны рекорд был поставлен в 2010 году, тогда стоимость аналогичных билетов составляла 6892,51 рублей.