ЦБ запретил сотрудникам использовать в работе технику Apple РИА Новости: ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам использовать технику Apple

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Центральный банк России с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях, а также исключит их закупку для своих нужд, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, соответствующее распоряжение было подписано главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.

С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы, — рассказал собеседник агентства.

В сентябре «Ведомости» писали, что работникам Минобрнауки запретили пользоваться iPhone и другой техникой компании Apple в служебных целях. Уточняется, что ограничения были введены еще летом 2023 года. Каждый сотрудник ведомства должен был ознакомиться с соответствующим указом под расписку. Запрет касается гражданских служащих.

До этого Минцифры запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, в личных целях использовать девайсы этой компании можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.

Аналогичные ограничения ввели холдинг «Российские железные дороги», Федеральная налоговая служба, а также Министерство культуры России. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже приобрели новые смартфоны за свой счет.