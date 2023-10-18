ЦБ России доработает дизайн купюры в 1000 рублей после критики от РПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России намерен доработать дизайн обновленной банкноты номиналом в 1000 рублей после критики со стороны граждан, сообщили в пресс-службе регулятора. Ранее свое недовольство выразили священнослужители РПЦ, отметившие, что на купюре изображена церковь без православного креста. Речь идет о здании, которое сегодня используется как Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обновленные купюры были представлены в минувший понедельник, 16 октября. Дизайн банкноты номиналом в 1000 рублей посвящен Приволжскому федеральному округу и Нижнем Новгороду. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — музей истории Татарстана в Казани, башня Сююмбике, а также музей археологии и этнографии в Уфе. В соцсетях остались недовольны дизайном, так как на здании церкви в Казанском Кремле, изображенном на банкноте, отсутствовал крест.

Представители Банка России ранее заявили, что финансовый регулятор не планирует выпускать новые купюры номиналом в 10 тысяч рублей. По словам зампредседателя ЦБ Сергея Белова, решение о выпуске новых банкнот принимается исходя из экономической ситуации в стране.