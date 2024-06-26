ЦБ призвал «сделать все» для нормализации международных расчетов ЦБ: нужно использовать все возможности наладить международные расчеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банк России считает необходимым как можно быстрее «апробировать все» для нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, нужно использовать любые способы, в том числе криптовалюту и клиринговые системы, передает ТАСС.

Надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы, в том числе центральных банков, какие-то клиринговые системы, использование крипты, — все надо апробировать, все надо пробовать, и как можно быстрее. Потому что не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны — это просто все, это погибель, — сказал он.

Ранее стало известно, что доля рубля в обороте между Россией и странами Европы в 2024 году достигла исторического уровня — 58,5%. Аналитики Центрального банка отметили, что рекордный показатель был достигнут к марту. Доля доллара и евро в расчетах по российскому экспорту с европейскими странами составила 28,5%. Еще 13% операций были проведены в валютах дружественных стран, подсчитали в Центробанке.

До этого политолог Сергей Марков констатировал, что причина укрепления рубля кроется в ухудшении экономической ситуации: из-за усиливающихся санкций со стороны США банки Китая, Турции и ОАЭ значительно сократили свои платежи из-за страха перед последствиями. Это привело к обрушению импорта в Россию, в результате чего спрос на валюту упал и ее курс снизился, считает он.