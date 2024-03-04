ЦБ объяснил недооценку юаня на валютном рынке России ЦБ: на валютном рынке РФ наблюдается недооценка юаня

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Центробанк России сообщил, что в 2023 году доля пары юань/рубль на валютных торгах в России закрепилась выше планки 40%. При этом регулятор признал существующий дисбаланс в спросе на китайскую национальную валюту, доллар и евро. В ЦБ уверены, что это приводит к «недооценке» юаня.

В «Обзоре финансовых инструментов» Банка России называются причины сложившейся ситуации — особенности расчетов экспортеров и импортеров на фоне санкций. Это стимулирует «трансграничный арбитраж» в различных валютных парах.

После начала СВО на Украине и введения новых пакетов антироссийских санкций доля операций в юанях на отечественном внутреннем валютном рынке начала расти (с нуля до 26%). Доля валютной пары доллар/рубль за 2022 год упала с 84% до 40%. Эта тенденция сохранилась и в 2023 году, отметили в ЦБ. Однако дальнейшие возможности для роста доли юаня могут быть ограничены структурой внешнеторговых операций, предупредил регулятор.

В конце февраля один из крупнейших банков Китая Bank of China опроверг сообщения СМИ о прекращении принятия платежей от подсанкционных финансовых организаций России. В финансовой организации заявили, что до сих пор обрабатывают подобные финансовые поступления в рублях и юанях.